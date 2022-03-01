1 Mart 2022 Salı

Berkan Değişimi


Savunma önü 6 numara mevkinde pas oyunu sıkıntılı olan Berkan'ı bu dönem hücuma yakın ön alan baskısında kullanıyoruz. Tempo ve atak sürekliliği açısından daha olumlu oynuyor. 

Ortayı Yapan zaman:
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