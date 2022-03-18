Gomis'ten Açıklama

Üzgünüm. Takımıma ve taraftarlarımıza bu akşam bu zaferi hediye etmek istiyorduk ancak olmadı. Çok ufak bir farkla kaçırdığımızı düşünüyorum. İşin olumlu tarafına bakarsak Galatasaray olarak dünyanın en üyük kulüplerinden birisine karşı ne kadar iyi mücadele edebileceğimizi gösterdik.”
“Galatasaray taraftarlarını özlediğimi söylemek istiyorum. Desteklerinin bize çok faydası dokundu. 12. adam gibi bize yardımcı oldular. Onlara gelecek sene şampiyonluk yolundan ve kupaların peşinden gideceğimizin sözünü verebilirim.”
“Ligde elimizden gelen mücadelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şu an burada dünyanın, Avrupa’nın en büyüklerinden birine karşı iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ligi olabilecek en iyi seviyede bitireceğiz.
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