Benzemez Kimse Sana

10 Mart 2022 Perşembe

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 Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu!

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