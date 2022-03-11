11 Mart 2022 Cuma

Türk Duvarı


 Bu sezon Avrupa Kupalarında mücadele eden 96 takım arasında deplasmanda gol yemeyen tek takım olan Galatasaray, 4 deplasmanda rakiplerine sadece 8 isabetli şut attırdı.

Marsilya: 3 Lokomotiv Moskova: 0 Lazio: 1 Barcelona: 4
Ortayı Yapan zaman:
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