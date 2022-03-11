Soso'dan Açıklama

Gerekli dinlenmelerimizi yapacağız. Barcelona ile oynayacağımız ikinci maçı düşünmeyi şimdilik bir kenara bırakacağız. Önceliğimiz derbi. Derbide iyi oynayıp taraftarlarımıza en iyisini sunmak istiyoruz.” diye konuştu.
Barcelona karşısında oynanan futbolla Galatasaraylılarla birlikte tüm Türkiye’yi memnun ettiklerini dile getiren Feghouli, “Bu bir takım işiydi. Takım olarak çok güzel oynadık. Bu seviyede bu şekilde oynamanız gerekiyor. Bu akşam sadece Galatasaray taraftarını değil tüm Türkiye’yi memnun ettiğimizi düşünüyorum.”
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