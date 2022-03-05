5 Mart 2022 Cumartesi

Maradona'nın Torunu


 Sergio Agüero'nun oğlu Benjamin Agüero, Tigre kulübüne transfer oldu.

Babası: Sergio Agüero Büyükbabası: Diego Maradona Vaftiz babası: Lionel Messi
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