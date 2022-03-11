Torrent'ten Açıklama

Torrent, “Biz onunla arkadaşız. Onunla uzun yıllar geçirdik. İstanbul’a onu beklediğimizi söyledim ve iyi yolculuklar dileyerek kucaklaştık. Böyle maçı bitirdik.” diye konuştu.
Takımın fiziksel durumunun çok iyi olduğuna vurgu yapan hocamız,”Takımımız fiziksel olarak iyi durumda. Kondisyon antrenörlerimizi bu konuda tebrik etmek lazım. Son Konyaspor maçında iyi oynayamadık. Bu konuda kendimizi çok geliştirdik. Oyuncular çok büyük efor sarf etti. Şu anki fiziksel kapasitelerinden çok memnunuz.” ifadelerini kullandı.
İstanbul’daki yoğun hava koşullarını gözeterek antrenman yeri konusunda plan yapacaklarını dile getiren Dome, “İstanbul’da hava durumunun iyi olmadığını duydum. Yarın Barcelona’da antrenman yapmayı düşünmüştük. Kulübe İzmir’e ya da Antalya’ya iniş yaparak orada antrenman yapabileceğimizi söyledim. Bizim istediğimiz şey antrenman yapılması. Şu anda antrenman yapmamız lazım; çünkü şu anda en önemli maç Barcelona maçı değil, Beşiktaş maçı.”
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