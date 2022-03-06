Torrent'ten Açıklama

İlk 20 dakikada maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda oyun biraz daha dengede gidiyordu. 2-0’lık sonuçtan sonra maçın devamı daha zor oldu. İkinci yarıda ilk yarıdan çok daha iyi oynadık. Ben onları çok gördüm. İyi oynayan, iyi oynadıkları maçta istediklerini alan bir takım. Bu tarz takımlara karşı özellikle ilk yarıda çok konsantre şekilde sahaya çıkmak lazım.”
“Birçok maçı kazanacağız. Bazı maçları da kaybedeceğiz. Gerçeğin bir parçası bu. İlk geldiğimizde çok karışık bir durumdaydık. Yavaş yavaş o durumdan çıktık. Şu andan sonra elbette her maça kazanmak için çıkacağız.”
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