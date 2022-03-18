18 Mart 2022 Cuma

Detaylar Çok Önemli


 Kaybettmemizin özel bir nedeni yok. Bu tür maçlarda detaylar çok önemli. Bu maçta da detaylar fark yarattı. Bu tür maçlarda konsantrasyon çok önemli. Kişisel olarak gerekeni yaptığımı düşünüyorum.”

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