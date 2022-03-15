Bu akşam iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Galatasaray gibi bir takımsanız eğer her üç dört günde bir maç oynamaya alışkın olmanız lazım. Bugün de iyi bir iş çıkardık. Kendi takımımla gurur duyuyorum. Takımımız sahada karakter gösterdi. Hem Barcelona hem bu akşamki derbide iyi bir sonuç aldık. İlk yarı işi hızlıca bitirdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı daha dengeli geçti. İyi bir takımımız var, iyi bir hocamız var, oyuncularımız iyi. Bu şekilde iyi bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum.”
“Taraftarla aramızla ciddi bir bağ var. İyi günde olsun, kötü günde olsun her zaman yanımızdalar. Geldiğim ilk günden beri her zaman için beni desteklediler, sevdiler. Ben de aynı şekilde onlara karşı sevgi duyuyorum. Taraftarımızın dünyada en iyi taraftar gruplarından biri olduğunu düşünüyorum. 12. adam olarak bizi her zaman destekliyorlar.”
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