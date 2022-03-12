12 Mart 2022 Cumartesi

Bahisler Yattı


 Barcelona - Galatasaray karşılaşması bahis oyuncularını toplamda yaklaşık 1 milyar Euro zarara uğrattı.

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