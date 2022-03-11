Turu İstanbul'a Taşıdık

Takım olarak iyiydik bugün. Amacımız bu eşleşmeyi bir sonraki maça taşıyabilmekti. Bunu başardık. Diğer maçta neler olacağını göreceğiz. Çok mutluyum bu yüzden o zamana kaldığı için maç. Çok büyük bir gurur burada alkışlanmak. İşin sonunda herkes evine gidiyor. Herkes evinde olduğu yeri biliyor. Benim için önemli ve mutlu bir andı Camp Nou'da alkışlanmak.”
“İçimizde olan rekabet bizi iyiye götürecektir. Muslera zaten insan olarak, futbolcu olarak örnek bir kişi. Bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Onunla beraber bu rekabet bize iyi gelecek. Bir tek benimle değil herkesle konuştu kaptanımız. Bizim Galatasaray olduğumuzu belirterek, ligde kötü olabiliriz ama her yerde yüzümüzü gösterip kafamızı yukarıda tutmamız gerektiğini söyledi.”
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