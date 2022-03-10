10 Mart 2022 Perşembe

Modric & Arda


 Luka Modric , Arda Turan'dan 2 yaş büyük. Biri 10 senedir Real Madrid'te banko oynuyor diğeri 5 senedir Survivor Ünlüler kıvamına geldi. Hayatta bir insana en büyük kötülüğü kendisi yapıyor.

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