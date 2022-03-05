5 Mart 2022 Cumartesi

Pep & Messi


 Pep Guardiola: "Foden ve Grealish'in, Messi'nin videolarını izlediğini duydum. Tavsiyem, bunu yapmaya devam etsinler. İzledikleri adam, fena futbolcu değil."

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