skip to main |
skip to sidebar
Kerem'den Açıklama
Çok güzel başladık. Golü de bulduk. Taraftarımızın coşkusuyla daha da istekli oynuyorduk. Yediğimiz iki golü de çok talihsiz goller olarak görüyorum. İlk golü belki de 90 dakika boyunca yaptığımız güzel savunmayı bir anlık konsantrasyon eksikliğiyle hiç kimsenin istemeyeceği şekilde yedik. İkinci golde de zaten sahada 10 kişiydik. Takım arkadaşımız sakattı, dışarıda tedavi oluyordu tam yerleşememiştik. Üzgünüz tabii ki. Buraya kadar geldik. Bundan sonra çeyrek finale kalmak istiyorduk. Takım arkadaşlarımın hepsini tebrik ederim. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Çok güzel mücadele ettik. Avrupa Ligi’nde Barcelona’ya karşı nasıl oynanabiliyorsa hatta belki de kimsenin beklemediği şekilde çok daha güzel bir futbol oynadık. Sonucu getiremedik, elendik. Taraftarımız da bugün çok büyük destek oldular. Onlara da çok teşekkür ederiz desteklerini eksik etmediler. Rakip takıma da baskıyı hissettirdiler açıkçası. Keşke sonu böyle bitmeseydi. Keşke çeyrek final yolunu biz görseydik. Hayırlısı böyleymiş
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder