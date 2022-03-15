Pena'dan Açıklama

“Bir hafta içinde üç maç oynayacağız. Bunlarından birini Barcelona ile oynadık. İkincisi de Beşiktaş’a karşıydı. Ligde oynadığımız bir maçtı. Üç puan almamız ve yukarıya çıkmamız gerekiyordu. Beşiktaş önemli bir rakibimiz. Benim hatam yüzümden bir gol yedik. Skor 2-1 olunca bir baskıyla karşılaştık. Bu baskında bir golle çıktılar. Bizim için önemli olan galibiyetti. Takımı daha yukarıya taşımaya çalışacağız.” diye konuştu.
Buraya gelirken Muslera’nın ilk 11 oyuncusu olduğunu ve takım için önemini, bu kulüp için efsane olduğunu biliyordum. Formayı kapmak zor. Sonunda hoca karar verecek buna. Bu rekabet bizi ileriye götürecektir. Ona her konuda müteşekkirim. Bana yardımcı oluyor. Hayatım boyunca ona bu konuda teşekkür edeceğim. Aynı dili konuşmamız da bizim için bir avantaj.
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