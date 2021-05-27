27 Mayıs 2021 Perşembe

Zidane Madrid'e Veda Etti


 Zinedine Zidane, Real Madrid başkanı Florentino Perez'le de görüştükten sonra kesin kararını verdi ve Real Madrid'den ayrıldı.

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