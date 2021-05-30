30 Mayıs 2021 Pazar

Tuchel'in Chelsea'si


 Önder Özen: "Bazı antrenörler kulüplerini şampiyon yaparlar, bazı kulüpler de antrenörü şampiyon yapar. Chelsea'nin bir önceki şampiyonluğunda Chelsea, Di Matteo'yu şampiyon yapmıştı ama bugün Tuchel, Chelsea'yi şampiyon yaptı."

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 