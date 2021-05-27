27 Mayıs 2021 Perşembe

Unai Emery Kupası


 UEFA Avrupa Ligi'nde Unai Emery

Kupa 2013/14 - Şampiyon Kupa 2014/15 - Şampiyon Kupa 2015/16 - Şampiyon Kupa 2018/19 - Finalist Kupa 2020/21 - Şampiyon
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