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Biz Bitti Demeden Bitmez
Böyle bir şeyle daha önce karşılaştım mı şu an hatırlayamıyorum. Finişe müthiş giriliyor. Her an her şeyin olabileceğini daha önce de söyledim. İnşallah son maçı da istediğimiz gibi bitirerek şampiyon oluruz; ama bunun için önce kazanmamız, rakiplerimizin kaybetmesi veya daha fazla gol atmamız gibi etkenler söz konusu. Bunların hepsinin bilincindeyiz. Ben teknik heyetim ve oyuncularım hiçbir zaman bırakmadık. Vazgeçmeyeceğimizi de hep söyledim. Vazgeçmedik de. Bana göre övgüye çok layık bir oyuncu grubum ve çalışma arkadaşlarım var. Galatasaraylılara bunu yaşatmak bile güzel ve inşallah sonu iyi biter. Bitmeden konuşmak hiçbir zaman tarzım değil. Ben, teknik heyet ve oyuncu arkadaşlarım hiçbir zaman bırakmadık. Allah da gönlümüze göre verdi. Bugün de buradan lider de dönebilirdik. Rabbimin bir bildiği var demek ki. Penaltılar kaçıyor, boş kaleye goller kaçıyor, gol yiyoruz… Sonuç olarak maçtan bir gün hatta birkaç hafta önce kimsenin hayaline dahi getirmediği bir ortama geldik çok şükür. Bunun için Galatasaray sonuç ne olursa olsun vazgeçmez. Ben bunu her oyuncuma aşıladığımı düşünüyorum. Bugün de vazgeçmeden, zaman zaman çok güzel işler yaparak oynadık. Bu stres ve gerilimin altında oynamak kolay değil. Bir yandan, o attı, bu yedi şeklinde tribünden haber geliyor. Bir yandan maçımızdaki gol farkının az olması… Bu oyuncular için hiç kolay değil. Bu hataları bazen biz yapıyoruz, bazen onlar da yapıyor. Sonuç Galatasaray’ın bırakmadan, vazgeçmeden yaşadığı bir lig şeklinde devam ediyor.
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