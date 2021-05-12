Mayıslar Bizim

"Her şeyden önce Galatasaraylı olmak çok güzel. Çünkü başka bir şey bizim hayatımızda. İnanmadığımız hiçbir şeyi taraftarımıza söylemedik. Beşiktaş maçından önceki konuşmaları da hatırlıyoruz. Rakiplerimiz bizden öndeydi. Biz herkese saygı çerçevesinde sağa sola bakmadan çıkar gerekli skoru alırız dedik onu da yaptık. Cumartesi ne olur, hayat bize ne gösterecek bilmiyorum; ama bütün takım hep birlikte gurur duyulacak bir iş yaptık. Maçtan önce ısınmaya çıkarken hocaya demiştim ki, “Hava ne kadar güzel. Mayıs ayı. Tam bizim havamız ama çok geri kaldık sanki…’’ O da dedi ki ‘’ Sen canını sıkma ikisi de kaybederler’’ Yani çok zor maç öncesi… İnanıyordum ama zor gibi geliyordu. Şimdi hocaya hiç bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Beşiktaş maçından önce bile aynı inançtaydı. Taraftarımız müsterih olsunlar. Sonuna kadar elimizden ne geliyorsa yapacağız. Galatasaray’a yakışır şekilde yaptığımız hataları telafi etmek için Malatya’ya karşı en iyi mücadelemizi vereceğiz. Sonuçta karşımızda zor bir rakip olacak. Malatya iyi bir takım. Bakalım ne olacak.
Hayat bana Camp Nou’da şampiyonluk gösterdi. Bernabeu’da Kral Kupası gösterdi yıllar sonra. Neden olmasın? Milli Takım’la 8 takımlı ihtimalden Euro 2016’ya gittik. Ben hayatım boyunca sonuna kadar mücadele ettim her şey için. Hocamızdan da, camiamızdan da bunu öğrendik. Beşiktaş, Göztepe ile oynayacak. Ünal Hoca var. Aslan gibi Göztepe takımı var. Onların da ne yapacağı belli olmaz. Biz de Malatya’ya karşı oynayacağız. Çok zor bir 90 dakika. Biz çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ben inanıyorum ki evlerinde oturan her Galatasaray taraftarı bugün şampiyon olmuş kadar mutludurlar. Onları çok iyi biliyorum. Onları çok iyi tanıyorum onların içinden geldiğim için. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Eve şampiyonluk umuduyla döndüğümüz için mutluyum."
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