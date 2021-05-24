24 Mayıs 2021 Pazartesi

Eden Hazard'tan Övgü


 Eden Hazard: "Bizim 2011'de yaptığımızdan daha büyük bir iş yaptılar. Çünkü ligde PSG'nin Katar versiyonu var. Bu yüzden şampiyon olmak artık çok daha zor. Kuzeyliler, şampiyonluğu hak etti...

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