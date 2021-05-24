24 Mayıs 2021 Pazartesi

Nesilden Nesile Buffon


 Yıl 1999 Parma’nın İtalya Kupasını kazandığı kadroda Buffon ve Enrico Chiesa var

Yıl 2021 Buffon Enrico Chiesa’nın oğluyla dün gece İtalya Kupası’nı kaldırdı. Güzel hikaye
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