30 Mayıs 2021 Pazar

Ciğersiz Kante


 𝑵'𝑮𝒐𝒍𝒐 𝑲𝒂𝒏𝒕𝒆...

⤿ 22’den önce çöp topluyordu ⤿ 22’de profesyonel futbolcu oldu ⤿ 23 Ligue2’ye transfer ⤿ 24 Ligue1’e transfer ⤿ 25 Premier Lig’e transfer ⤿ 26 PL Şampiyonu ⤿ 27 PL Şampiyonu ⤿ 28 Dünya Kupası ⤿ 29 Avrupa Ligi ⤿ 30 Şampiyonlar Ligi
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