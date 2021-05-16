Bu Kez Olmadı

Hafta içerisinde Denizli deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray, zirvedeki rakibi Beşiktaş'ın puan kaybının ardından 81 puanla zirveye ortak olurken, sezonun finali hiç kuşkusuz şampiyonluk için özel bir anlam taşıdı. Teknik direktör Fatih Terim, hem galibiyet hem de gol averajına ihtiyacı olduğu Yeni Malatyaspor karşısında ise Denizli deplasmanındaki ilk 11'ini bozmayarak dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam sezonun son karşılaşmasına Fernando Muslera - DeAndre Yedlin, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi - Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba - Arda Turan, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu ilk onbirini tercih ederken, sakatlıkları sebebiyle son antrenmanda takımla çalışamayan Henry Onyekuru ve Radamel Falcao maç kadrosunda yer almadı. Rakibi karşısında santrayla birlikte oyunu rakip yarı alana yıkan Galatasaray, maçın başından itibaren tabir-i caizse rakip ceza sahasını orta bombardımana tuttu ancak Halil Dervişoğlu'nun kenar oyundaki zayıflığıyla bunu bir avantaja çeviremedi. Maçın ilk dakikalarında Emre Akbaba, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu ile rakip kalede tehlike yaratan Galatasaray, aradığı golü bulamazken rakip takımın tüm hatlarıyla topun gerisine geçmesini de fırsat bilerek oyunu tamamen üçüncü bölgede oynama şansı elde etti. Sık sık kenar beklerini çizgiye indirerek rakip ceza sahasında tehlike arayan Galatasaray, maçtaki en net gol pozisyonundan 22. dakikada Halil'in yakın mesafede kafa vuruşunda kalecinin üzerine vurmasıyla eli boş döndü. Karşılaşmada dakikalar 39'u gösterdiğinde hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Adem Büyük penaltı noktasına yakın bir noktadan gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son atağında Babel'in ceza sahasında topu kontrol ederek dışarıya çıkarttığı pasında Taylan Antalyalı'nın şutu farklı şekilde dışarıya gitti ve mücadelenin ilk 45 dakikası sona erdi.
Galatasaray ilk yarı sonunda %77 topla oynama oranına sahip olurken, rakip ceza sahasına da 36 orta girişiminde bulundu. Terim'in öğrencileri bu ortalarda sadece 7 kez isabet bulurken, yalnızca bir pozisyonda golle burun buruna geldi.
Galatasaray'da ikinci yarı öncesinde teknik direktör Fatih Terim tam üç oyuncu değişikliği yaptı. Soyunma odası dönüşünde Emre Akbaba, Arda Turan ve DeAndre Yedlin'i çıkartan Terim, bu isimlerin yerine Mostafa Mohammed, Kerem Aktürkoğlu ve Şener Özbayraklı'yı sahaya sürdü. İkinci yarının ilk hücumunda Kerem ceza sahası dışından kaleye çok sert vurdu ancak az farkla dışarıya gitti. Bu pozisyonun ardından Galatasaray maçın başından beri aradığı golü 53. dakikada buldu. Oyuna girdikten sonra hem merkeze hem de kanatlara hareketlilik getiren Kerem, savunma arkasına bıraktığı nefis pasında Halil kaleciyle karşı karşıya kaldı ve tek vuruşta topu ağlarla buluşturarak eşitliği sağladı. Golün hemen ardından gelişen atakta soldan Saracchi nefis ortaladı ancak Kerem müsait pozisyonda topa vuramadı. İkinci gol için rakip kaleye baskısını arttıran Galatasaray, dakikalar 61'i gösterdiğinde skoru 2-1'e getirdi. Sağ kanattan içeriye bindiren Şener'in ortasında Ryan Babel arka direkte topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi. Golden bir kaç dakika sonra Hollandalı oyuncunun ceza sahasına girer girmez vurduğu şutu kaleci Ertaç çıkarttı. Hemen ardından Gedson'un ceza sahası çizgisi üzerinden şutunu bir kez daha Ertaç güçlükle kornere çeldi. Dakikalar 69'u gösterdiğinde Gedson korneri ön direğe kullanırken, Marcao'nun dokunuşu yan ağlarda kaldı. Karşılaşmanın son 20 dakikalık bölümüne girilirken Galatasaray hücumda tabir-i caizse yavaşlarken, Malatyaspor orta sahada oyuna hakim oldu. Oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle tamamen üçüncü bölgede oynayan takımımız oyunun son bölümünde Malatyaspor kalecisi Ertaç'ı geçmeyi bir türlü başaramadı. Sağlı sollu gelişen ataklarda kalesini gole kapatan Ertaç, dakikalar 90+2'i gösterdiğinde savunma arkasına atılan topta Mostafa Mohamed'in indirdiği topta Oğulcan'ın tek vuruşuna engel olamadı ve skor 3-1'e geldi. Takımımız bu golden sonra rakip kaleye yüklenmeye çalışsa da, karşılaşma bu skorla tamamlandı. Göztepe deplasmanında sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Beşiktaş, sadece 1 gol averajla ligde şampiyonluğa ulaştı.
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