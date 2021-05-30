30 Mayıs 2021 Pazar

Finali Müthiş Yaptılar


 Metin Tekin: "Bütün eleme turlarında hep en doğruları yaptılar. Atletico Madrid, Real Madrid ve Manchester City'yi geçiyorsunuz. Chelsea'yi Şampiyonlar Ligi şampiyonu adaylarından görmüyorduk. Tuchel, 3-4 ay gibi kısa sürede çok şeyi değiştirdi."

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