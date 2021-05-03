“Galip gelmek buralarda çok önemli. Son üç maçımız kaldı. Oyun genel olarak bizim kontrolümüz altında geçti. Özellikle oyunu domine etme konusunda, yüksek pas yüzdesiyle doğru pozisyon aldığımızı düşünüyorum. Özellikle hücum aksiyonlarında sabırla en iyi pozisyonu, opsiyonu arayarak bir hayli gol pozisyonuna girdik. Gol biraz gecikti. Devre sonu gol gelmesi bizim için iyi oldu. İkinci yarıya 1-0 önde girmek önemliydi. İkinci yarı, ilk yarının aşağı yukarı benzer bir versiyonu oldu. Çok daha farklı olabilirdi. 2-0 her zaman kopan bir skor değil. 3-0 olsaydı ondan sonra daha rahat hareket edebilirdik. Buna rağmen çok pozisyona girdik. Üçüncü gol neden verilmedi onu pek anlamış değilim. Biraz top oynamış olsa, onun gol olduğunu görürdü maalesef. Sonuç itibarıyla Gençlerbirliği’nin küme düşme sıkıntısı var. Bizim kopmama gibi; ümidi ne kadar yüzdeye bırakırsak bırakalım, vazgeçmemek gibi bir huyumuz var. Böyle bir maçı kendi kalemizde çok pozisyon vermeden, rahatsızlık duymadan bitirmek güzel.”
“Böyle maçlar her zaman gelmez. Çok net. Üzerinde fazla matematik yapılmaması gereken bir maç. Yenmemiz halinde devam ediyoruz. Aksi takdirde yüzde bir dahi ümidimizin kalmayacağı bir maç olacak. Kazanamazsak öbür skorlarda geçeriz kenara, oyuncularımızla beraber Beşiktaşlı arkadaşlarımızı alkışlarız, tebrik ederiz. Kendilerini öyle uğurlarız. Diğer türlü şansımız devam eder. Kazanma halinde olay ümit olarak öbür haftalara sarkabilir. Türkiye liginde maçların hangi skorlarla biteceği pek bilinemiyor. Bunun dışındaki skorlarda Beşiktaşlı dostlarımızı sevgiyle kucaklarız, kendilerini tebrik ederiz. Futbolcularımla beraber bütün heyetimizle diziliriz. Alkışlarımızla onları yollarız.”
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