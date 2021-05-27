27 Mayıs 2021 Perşembe

Gol Kralı Yine Yeniden Marco Paşa


 Delikteki bayrak 36 maç

Futbol topu 25 gol Tam isabet 4 asist
Ortayı Yapan zaman:
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