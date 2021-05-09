9 Mayıs 2021 Pazar

Dersimize İyi Çalıştık


 “Aslında sadece bu maça değil her maça hocamız ve ekibi bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Bu maça da aynı şekilde hazırlandık. Çok özel bir hazırlık yapmadık. Her maça nasıl ciddiyetle, nasıl iyi hazırlanıyorsak bu maça da aynı şekilde hazırlandık. Tabii ki kazanmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. İyi konsantre olduk, dersimize iyi çalıştık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. İki maçımız kaldı. Yapmamız gereken iki maçta iki galibiyet almak. Ondan sonra ne olacağına bakacağız ama odak noktamız bu iki maçtan altı puan çıkartmak.”


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