Maç Sonu Muslera

Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik ederim, şampiyon oldular. Bu sezon uzun süre takımın yanında değildim. Son 6 ayda takımımla beraberdim. Arkadaşlarımla bugün bir kere daha gurur duydum. Çünkü çok uzun bir sezon oldu. Taraftarsız bir sezon... Sadece bizim için değil bütün takımlar için taraftarsız oynamak hakikaten çok zor. Başta Fatih Hocam, yardımcıları ve takım arkadaşlarım ile Galatasaray'da bizim başarımız için çalışan herkese çok teşekkür ederim. Uzun bir sezon oldu. Dürüst olmam gerekirse bu zor zamanlarda ne yazık ki kendimizi yalnız hissettiğimiz zamanlarımız oldu.”
“Maalesef son maça kaldı iş. Kimse inanmazdı belki ama takım arkadaşlarımız, hocalarımız buraya getirdi. Son maçta gol averajıyla kaybettik. Hem hocalarımla hem de takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum.”
Sadece Galatasaray olarak bizim değil diğer takımlardan da mutlaka kırılma anları oldu, üst üste gelen mağlubiyetler... Bizim de mağlubiyetlerimiz oldu, Beşiktaş da üst üste iki maç kaybetti. Herkesin başına geldi. Ligin sonuna baktığımızda bunlar sonucu belirliyor. Ben karakter olarak negatiflere değil pozitiflere bakan biriyim. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Son dakikaya kadar şampiyonluğu kovaladık. Galatasaray'ın da ruhunda bu var. Son ana kadar şampiyonluğu kovalar. Tekrar söylüyorum takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme