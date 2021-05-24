24 Mayıs 2021 Pazartesi

41 Golle Rekor Geldi


 Bu sezon Bayern Münih formasıyla ligde 41 gole ulaşan Robert Lewandowski, Bundesliga tarihinde tek sezonda en fazla gol atan oyuncu oldu.

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