Alkış Beklerken 3 Gol

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve sezonun "ya tamam, ya devam" maçı olan derbide Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kadro tercihinde geçtiğimiz haftaya göre önemli değişikliklere gitti. Kadrosunu daha çok "tecrübe" üzerine kuran Terim, maç öncesi röportajında da buna değindi. Beşiktaş karşısında Galatasaray sahaya Fernando Muslera - DeAndre Yedlin, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi - Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Ryan Babel ve Radamel Falcao onbiriyle çıktı. Terim'in özellikle son haftalarda formda bir görüntü çizen Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ikilisinin yanı sıra Mostafa Mohamed'in de kulübede yanında tutması oyunun gidişatına göre değişiklikler yapma şansını elinde tutmak isteyeceği yönünde yorumlanabilir. Maçın ilk dakikasından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, orta alanda özellikle Taylan Antalyalı ve Gedson Fernandes'in rakibinin kilit oyuncularını etkili bir şekilde markaj altında almasıyla ön alanda oyunu daha rahat oynama şansı yakaladı. Beşiktaş hücumda özellikle Ghezzal ve Ljajic'i kullanmaya çalışsa da, savunmada kompakt bir oyun oynayan Galatasaray rakibine duran toplar dışında pek pozisyon vermedi. Maçın ilk dakikasında Ljajic'in ortasında Welinton'un kafa vuruşu ağlarla buluşurken, yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Beşiktaş'ın ağır savunmacıları karşısında Onyekuru - Babel ve Falcao ile sık sık savunma arkasına koşu atan Galatasaray aradığı golü çok geçmeden buldu. Karşılaşmada dakikalar 10'u gösterdiğinde Gedson Fernandes'in savunma arkasına attığı nefis pasta Ryan Babel topu kontrol etti ve ceza sahasına girer girmez şutunda topu ağlarla buluşturdu. Golden sonra her ne kadar yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırsa da, VAR incelemesinde pozisyonun ofsayt olmadığı görüldü ve gol geçerlilik kazandı. Golden bir kaç dakika sonra Emre Akbaba'nın başrolde olduğu pozisyonda Galatasaray üçe bir rakip kaleye hücum etti ancak Akbaba'nın kötü pas tercihi sonrasında atak olgunlaşmadan sonuçlandı. Beşiktaş adına bir sonraki tehlikeli atak Racheed Ghezzal'ın serbest vuruşta arka direğe ortasında Larin bomboş durumda kafayı vuramadı. Mücadelenin 20. dakikasında Donk savunma arkasına uzun oynadı, Henry Onyekuru hareketlendi ancak Nijeryalı oyuncu için ofsayt bayrağı havadaydı. Karşılaşmada ilk yarım saat geride kalırken Gedson'un önderliğinde Galatasaray zaman zaman rakip yarı alanda tehlike girişimlerinde bulunsa da, atakları sonuçlandıramadı. İkinci bölgede iki takım arasında mücadele olarak geçen karşılaşmada dakikalar 39'u gösterdiğinde karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır maçın ilk dakikasından beri arandığı fırsatı buldu. Köşe vuruşu sırasında ceza sahasında Donk ve Atiba arasında orta sahada olsa faul çalınmayacak pozisyonda VAR'daki Mete Kalkavan'ın da yardımlarıyla penaltı kararını veren Çakır, dönüşünde de Donk'u sarı kartla cezalandırdı. Böylelikle maçın 40. dakikasında Galatasaray'ın iki stoperi sarı kart görmüş oldu. Penaltı noktasında topun başına geçen Ghezzal topu ağlarla buluşturdu ve skora denge getirdi. Penaltıdan bir kaç dakika sonra bu sefer Beşiktaş ceza sahasında yaşanan pozisyonda Atiba'nın Falcao'ya yaptığı faul sonrasında Cüneyt Çakır bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Dakikalar 44'ü gösterdiğinde topun başına geçen El Tigre, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada ilk yarının sonuna 6 dakika daha ilave edilirken, mücadelenin 45+3. dakikasında kazanılan serbest vuruşta Kolombiyalı gole çok yaklaştı. Ceza sahası çizgisi üzerinden çapraz bir noktada kazanılan serbest vuruşta direkt kaleye vuran Falcao'nun şutu direğin dibinden az farkla dışarıya çıktı. Bu pozisyonun ardından ilk yarıda başka bir pozisyon olmadı ve Galatasaray soyunma odasına 2-1 önde gitti.
Mücadelenin ikinci yarısında iki takım adına herhangi bir değişiklik olmadı. İkinci yarının ilk dakikalarında Rosier sağ taraftan ceza sahasına doğru orta açarken, yön değiştiren top kaleye yöneldi ancak Muslera topu kontrol etti. Dakikalar 49'u gösterdiğinde Saracchi soldan çizgiye doğru bindirdi ve ceza sahasına ortasında kimse dokunamadı. Gelişen atakta Yedlin sağ taraftan içeriye doğru ortaladı, Onyekuru'nun kafa vuruşunda kaleci Ersin topu kontrol etti. Mücadelenin 55. dakikasında Saracchi bir kez daha soldan ceza sahasına girdi ve altı pas içerisinde kaleye şutunda Ersin'i geçemedi. Dönen topta Emre Akbaba atağı devam ettiremedi. Bu pozisyondan sadece bir kaç dakika sonra Onyekuru'nun savunma arkasına pasında Yedlin çizgiye indi. Amerikalı oyuncunun yerden ortasında Emre Akbaba'dan önce savunma ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı. Rakibine ceza sahasında neredeyse hiç pozisyon vermeyen Galatasaray, oyunda ilk 1 saatin geride kalmasının ardından oyuncu değişiklikleri gerçekleşmeye başladı. İlk olarak Radamel Falcao ve Henry Onyekuru kenara gelirken; Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed oyuna dahil oldu. Dakikalar 70'i gösterdiğinde Emre Akbaba ve Ryan Babel kenara gelirken; Arda Turan ve Emre Kılınç oyuna dahil oldu. Arda'nın oyuna girmesinden sadece 1 dakika sonra Galatasaray'da orta alanda gelişen olgun atakta farkı 2'e çıkartan golü buldu. Kerem'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında top savunmadan sekti ancak Emre Kılınç'ın takip koşusu sonrasında kazandığı pozisyonda kaleciyi çalımladı ve pasını çıkarttı. Arda Turan gelişine tekte vurdu ve topu ağlarla buluşturdu! Bu golün ardından hem skor üstünlüğünü hem de oyunu korumaya çalışan Galatasaray, rakibine de pek fazla fırsat tanımadı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın son dakikalarında Mostafa Mohamed rakibi Necip Uysal ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Mısırlı oyuncu rakibinin bileğine yaptığı sert faul sonrasında uzun bir süre yerden kalkamadı ve maç sonunda sedyeyle birlikte sahayı terk etti.
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