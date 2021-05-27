27 Mayıs 2021 Perşembe

Belgesel Olması Gereken Kariyer


 Altay’ın efsanesi Mustafa Denizli’yle Süper Lig’e dönmesi… Mustafa Denizli’nin 38 yıl sonra geri döndüğü camiasını Süper Lig’e çıkarması… Belgeseli çekilir umarım.

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