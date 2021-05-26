26 Mayıs 2021 Çarşamba

Tek Başarı Şampiyonluk


 "Lig dramatik bitti. Çok daha farklı olabilirdi her şey. Mücadelemiz iyiydi, son maçta da güzel performans sergiledik ama seneye inşallah şampiyonluk armağan etmek istiyoruz. Galatasaray'da şampiyonluk haricindeki her şey başarısızlıktır."

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