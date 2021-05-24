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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
24 Mayıs 2021 Pazartesi
Ersin & Muslera
Ersin Destanoğlu: "Şampiyon olduktan sonra Muslera bana tebrikler mesajı attı. Çok mutlu oldum, onore oldum."
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Pazartesi, Mayıs 24, 2021
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Etiketler:
Fernando Muslera
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