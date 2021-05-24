24 Mayıs 2021 Pazartesi

Ersin & Muslera


 Ersin Destanoğlu: "Şampiyon olduktan sonra Muslera bana tebrikler mesajı attı. Çok mutlu oldum, onore oldum."

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