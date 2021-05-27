27 Mayıs 2021 Perşembe

Son Üç Sezonun Gol Kralı


 Marco Paixao'nun performansı:

Küçük turuncu elmas 105 maç Küçük turuncu elmas 76 gol Küçük turuncu elmas 10 asist
Ortayı Yapan zaman:
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