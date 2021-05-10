10 Mayıs 2021 Pazartesi

Kral Sezona Damga Vurdu


 Bu sezon Robert Lewandowski:

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 38 Maç
Futbol topu
 46 Gol
Tam isabet
 9 Asist
Kupa
 Kulüpler Dünya Kupası
Kupa
 Bundesliga
Kupa
 UEFA Süper Kupası
Kupa
 Almanya Süper Kupası
Ortayı Yapan zaman:
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