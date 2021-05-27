27 Mayıs 2021 Perşembe

UEFA Şampiyonları


 UEFA Europa League (UEFA Cup) Şampiyonları Sıralaması

KupaSevilla 6 KupaInter 3 KupaLiverpool 3 KupaJuventus 3 KupaAtl Madrid 3 KupaGladbach 2 KupaTottenham 2 KupaFeyenoord 2 KupaGoteborg 2 KupaReal Madrid 2 KupaParma 2 KupaPorto 2 KupaChelsea 2 KupaGalatasaray 1 KupaValencia 1 KupaBayern 1 KupaVillarreal 1
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