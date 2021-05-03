Kazanmaya Devam

Çok zor bir maçtı. Hava çok sıcaktı. Nem çok fazlaydı. Oyunun başından sonuna kadar topun hakimiyeti bizdeydi. Çok güzel mücadele ettik ve iyi de futbol oynadık. Pozisyonlar vardı. Daha farklı olabilirdi maç. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde üç maç kaldı. Her maçı final olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki üç maçı da kazanıp sonuçlar ne olacak ona bakacağız.“
"Üç maç var. Üçüne de final olarak bakıyoruz. Önümüzde bir derbi var. Çok daha farklı bir havası oluyor derbilerin. Haftaya ciddi bir maç olacak. Her maça nasıl hazırlanıyorsak bu maça da öyle hazırlanacağız. Kazanmak istiyoruz. Kazandıktan sonra rakiplerimizin sonuçlarını bekleyeceğiz. İnşallah haftaya da bir önceki haftalarda olduğu gibi kazanmak istiyoruz.”
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