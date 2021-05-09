Temiz Galibiyet

Kenardan konsantre olduğumuz kadarıyla çok hak ettiğimiz, çok temiz ve güzel bir galibiyet oldu. Özellikle ikinci yarı gol sayımız artabilirdi. İlk yarıda bazı tehlikeler yaşadık; ancak ikinci yarıda kalemizde pek tehlike yaşadığımızı hatırlamıyorum. Buna rağmen rakip kalede çok önemli gol pozisyonları hazırladık. Baktığımızda arkadaşlarımla doğru bir plan yapmışız. Saha içinde yerleşimimiz çok doğruydu. Doğru yerlerde durduk. Beşiktaş’ın etkili elemanlarını oynatmadığımız gibi kendimiz oynadık. Goller de güzeldi. İstediğimiz üç puanı aldık. Böyle uçurum kenarında dolaşmak kolay değil. En ufak dokunuşta aşağıya düşme psikolojisiyle maçları oynamak kolay değil. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Ne söylenildiyse, ne çalışıldıysa yaptılar ve bunun üstüne yüreklerini koyarak oynadılar. İkinci yarı neredeyse tam bir Galatasaray hakimiyeti vardı. Oyunun kontrolü, pas yüzdesi… Giren ve çıkan oyuncuların performansları… Tercihlerimizin doğru çıkmasına da sevindim. Yorulan oyuncular yerine giren oyuncular da hakkını verdi. Güzel bir galibiyet oldu.”
“Türkiye liginde neyin ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her şey yapabilir. Kaybedebilir. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğimizi de ifade etmiştim. Galatasaray vazgeçmeyecek; ama önce kendi maçını kazanmaya çalışacak. Kendi maçını kazandıktan sonra diğer sonuçlara bakarız. Hangi pozisyonda bitireceğimizi göreceğiz. Hakikaten insan bu futbolu, bu sonucu gördüğü zaman bazı şeylere de çok üzülüyor tabii.”
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