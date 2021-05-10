Arda'dan Marca'ya Açıklama

Arda Turan: Barcelona futbol kariyerimin en üst seviyesi ama Atletico benim 2. evim. Galatasaray ve Atletico Madrid benim için çok özel takımlar.
Atletico Madrid bana Avrupa'nın kapılarını açtı ve 24 yaşında bir oyuncuyken tamamen yeni bir bakış açısı kazandım. 2014'te Atletico ile başardığımız şey, Leicester'in Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere son yıllarda Avrupa'da yaşanan en büyük şoktu.
Simeone, çalıştığım en iyi yabancı hoca. Maçlardan önce inanılmaz bir disiplini ve çalışma şekli var. Maçtan önce rakip hakkında söylediği her şeyle kendinize inanmanızı sağlıyor. Söylediklerinin sahada gerçekleştiği görmek sizi bir oyuncu olarak mutlu ediyor.
Simeone, büyük takımlara karşı oynadığınız zaman sizin en iyisi olduğunuza inandırıyor. Bu asla unutmayacağım bir şey. Chelsea'ye karşı oynayacağımız Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesi yaptığı analizler inanılmazdı.
Futbolda tarih yazmak istiyorsanız, bunu yapmanın en zor yollarından birisi şüphesiz sezonun son maçında, kazanırsanız şampiyon olacağınızı bilerek Barcelona'ya karşı oynamaktır. Bazen hikayenin daha fazla anlam ifade etmesi için daha büyük zorlukları aşmanız gerek.
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