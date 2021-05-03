Şimdi Sıra Derbide

"Bugün buradan 2-0 gibi net bir skorla ayrılıyoruz. Belki daha farklı bir skorla da ayrılabilirdik. Arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Üç tane maçımız kaldı. Galatasaray’a yakışan mücadeleyi verip kalan üç maçı da kazanmak istiyoruz. Şampiyonluk şansımız ne olur bilmiyorum ama biz elimizden geleni yapıp 9 puanla sezonu kapatmak istiyoruz."
"Maçın öneminin farkındayız. Her maç bizim için önemli. Derbinin atmosferi çok daha farklı olacaktır. Özel hazırlanacağız tabii bu maça. Evimizde oynuyoruz. Bunu rakibimize hissettirip inşallah üç puanı alacağız."
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