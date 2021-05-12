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Terim & Arda
Arda Turan’ın maç öncesinde anlattığı, kendisinin rakiplerin kaybedeceği yönündeki öngörüsünün sorulması üzerine , “İnanarak söyledim bunu. Öyle maçlar kaybettik ki… Verilen verilmeyen anları geçtim. Son dakikada yediğimiz gollerle 9 puan kaybettik. 11 maçı 10 kişiyle oynadık. Bir sürü şey başımıza geldi. Çok sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. Arda’ya da söyledim. Başka oyunculara da, teknik ekipteki başka arkadaşlara da inandığım bu şeyi söyledim. Ben müneccim değilim; ama inanmadan olmaz. Rakiplerinize kulağınızı tıkayın, önce biz kazanalım dedim. Biz kazanınca rakip puan kaybettiğinde bazı şeylerin esprisi var. Onların kaybetmesinin üzerine siz de kaybedince bir esprisi olmuyor. Bunu hep söyledim. Çok şükür Allah’a. İnşallah finali Ali Sami Yen’de çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kupada da ligde kök söktüren bir Malatya ile oynayacağız. İnşallah onu da kazanırız ve ipi göğüsleriz.”
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