24 Mayıs 2021 Pazartesi

Gururluyuz


 "Çok gururluyuz. Bütün ülkeme, canım ülkeme selam olsun, armağan olsun. Bize, 'Bizim Çocuklar' dediniz. Desteklerinizi ve dualarınız esirgemediniz. Görevimizin farkındaydık. Çok şükür mahcup olmadık."

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