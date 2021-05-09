Galatasaray 3 - Beşiktaş 1

Ligin bu uzun maratonunda iş geldi son 2 maça kaldı ancak sezon içinde o kadar anlamsız puanlar kaçtı ki üzülmemek elde değil. Tüm sezon 11 konusunda istikrar olmaması, hem yönetimin hem hocanın hem futbolcuların konsantrasyon eksikliği,hakemlerin skandal kararları, TFF nin düşmanca tutumları konuyu bu noktaya kadar getirdi.
Dünyada maçı kazanmak isteyen Fatih Terim'den daha tehlikeli çok az şey vardır. Herkes Kerem,Halil beklerken farklı bir 11 ile maçı domine etti. Falcao'nun ileride tuttuğu top ve yarattığı boşluğa Akbaba girecek planı tuttu. Babel verilen görevi yaptı. Sakatlıktan dönen Onyekuru maalesef formsuz şu dönem. Gedson olağanüstü asisti dışında yine muazzam top oynadı. Seneye kalırsa çok büyük iş. Taylan-Gedson kimyası tuttu. Seneye sol iç bir 8 numara şart. Yedlin Saracchi iyi mücadele etti. Sezonun istikrar abidesi elbette Marcao. Arda ve Kılınç girinde hem skor hem fark yarattı. Umarım Mohamed'in durumu ciddi değildir. Necip'in hareketi kasıtlı mı tekrar izlemem gerek.
Burada karakter koymak önemliydi. Yenebiliyorsanız alkışlarız buyurun bakalım diyen Terim, racon öyle değil böyle kesilir dedi. Kalan 2 maçtan 6 puan alsak bile ben giden puanlara yanıyorum.
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