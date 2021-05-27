27 Mayıs 2021 Perşembe

Büyük Mustafa


 Ömrüme ömür kattı. Çok şampiyonluk yaşadım ama bu farklı bir şey. Bütün gençliğim burada geçmiş. Bütün gençlik yıllarımı bu kulübe verdim. Anlatılacak bir şey yok."

Ortayı Yapan zaman:
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