10 Mayıs 2021 Pazartesi

Messi ve Arda


 Geriye dönüp baktığımda dünyanın en iyisi ile oynadığım için kendimi şanslı sayıyorum. Messi tüm zamanların en iyi oyuncusu. İspanya'ya gitmeden, Galatasaray'da oynarken bile O'nun bu dünyadan olmadığına inanıyordum.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 