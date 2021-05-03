Her Maç Final

Bugün gol attığım için ve üç puan aldığımız için çok mutluyum. İnşallah galibiyetlerimiz böyle devam eder. Oyunu domine eden taraf bizdik. Bugün golü erken bulduk. O yüzden daha rahat oynadık. Pozisyonlarda daha etkili olmamız lazım. Öyle olduğu zaman daha çok gol buluruz.Gol sevincim Hollanda’da doğduğum yeri ifade ediyor. Sevenlerim çok ve böyle güzel bir gol sonrasında onları anmak istedim.”
“Derbiler farklı oluyor. Takım olarak her zaman hazırlandığımız gibi hazırlanacağız. Bu oyunumuzla devam edersek güzel bir maç olur.”
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