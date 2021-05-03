Gençlerbirliği 0 - Galatasaray 2

Gençlerbirliği deplasmanında teknik direktör Fatih Terim kadroda sürpriz değişikliklere imza attı. Deneyimli teknik adam geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında sonradan oyuna girerek iyi işler yapan iki oyuncusunu ödüllendirerek yeniden ilk 11'de şans verdi. Kümede kalma mücadelesi veren Ankara temsilcisi karşısında Galatasaray sahaya Fernando Muslera - Şener Özbayraklı, Marcao, Ryan Donk, Ömer Bayram - Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba - Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel ilk onbiriyle çıktı. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyunu rakip yarı alana yıkan Galatasaray, rakibinin de tüm hatlarıyla geride karşılamasıyla birlikte iki stoperini orta sahaya kadar çıkartarak oyunu rakip yarı sahada oynamaya başladı. Mücadelenin 5. dakikasında ceza sahası dışında topu kontrol eden Kerem, şık bir hareketle rakiplerinden topu kurtarırken şutunda savunma son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi. Dakikalar 11'i gösterirken Gedson Fernandes serbest vuruşta direk kaleye vurdu ancak kaleci topu kontrol etti. Bu pozisyondan bir süre sonra Gedson'un kornerinde arka direkte Halil'in kafa vuruşu kalecide kalırken, bir sonraki pozisyonda Şener'in harika ortasında Babel'in arka direkteki kafa vuruşu direk dibinden dışarıya çıktı. Mücadelede ilk yarım saat dolmak üzereyken Donk'un savunma arkasına müthiş pasında Emre Akbaba etkisiz bir vuruşla pozisyonu harcarken, Galatasaray aradığı golü ilk yarının son dakikalarında Halil Dervişoğlu ile buldu. Mücadelenin 44. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Halil, sırtı dönük oyunda çabuk bir dönüş yaparak ters ayakla direk dibine sert vurdu ve top ağlarla buluştu. Halil'in bu golü Galatasaray formasıyla ilk golü olurken, 1999 doğumlu oyuncu Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla en genç gol atan isim oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında Emre Akbaba ceza sahası içerisinde topla buluştu ancak altı pas üzerindeki şutu oldukça etkisiz kaldı. Akbaba ilk yarıda bu şekilde 3 pozisyonda etkisiz şutlarıyla dikkat çekti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu pozisyonla sona erdi ve Terim'in öğrencileri soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Galatasaray maçın ilk yarısını %76 topla oynama oranıyla tamamlarken, rakip kaleye 10 şut girişiminde 5 kez isabet buldu. Terim'in öğrencileri rakip ceza sahasında 7 kez topla buluşurken, 12 orta denemesinde sadece 3 kez isabet bulabildi. Galatasaray ilk yarı boyunca 272 pas denemesi yaptı ve %88 isabet yüzdesiyle 239 isabetli pas sayısına ulaştı.
İkinci yarı öncesinde iki takımda da herhangi bir değişiklik olmazken, oyun tıpkı ilk yarıda olduğu gibi Galatasaray'ın kontrolünde Gençlerbirliği yarı sahasında oynanmaya başlandı. İkinci yarının ilk atağında Galatasaray adına Halil Dervişoğlu ikinci gole çok yaklaştı ancak sonuç alamadı. Babel'in pasında ceza sahasına giren ve rakibini çalımlayan Halil'in çaprazdan şutunu kaleci iki hamlede kontrol edebildi. Dakikalar 52'i gösterdiğinde savunma arkasına atılan uzun topta Halil Dervişoğlu topu kafayla indirdi ve Emre Akbaba şık bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi. Mücadelede ilk bir saat tamamlanmak üzereyken Emre Akbaba ceza sahası önünde topu kazandı ve kaleye şutunu denedi ancak etkisiz bir vuruş olunca top kalecinin kontrolünde kaldı. Karşılaşmanın 65. dakikasında savunma arkasına atılan uzun topta Ryan Babel rakibiyle girdiği ikili mücadelede topu kontrol ederek ceza sahasına girdi ve çizgiye indi. Hollandalı oyuncunun pasında Emre Akbaba düzgün bir vuruşla ağları havalandırırken, mücadelenin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen "sırtı dönükken top omzuna çarpan" Ryan Babel'in avantaj sağlamak için elle oynadığına hükmettiği ve golün iptaline karar verdi. Dakikalar 75'i gösterdiğinde kullanılan köşe vuruşunda Marcao altı pas içinde kafayı vurdu ancak kaleci çizgi üzerinde kontrol etti. Bu pozisyondan sadece bir iki dakika sonra soldan çizgiye inen Sarachhi'nin pasında Arda'nın şık vuruşu kalecide kaldı. Karşılaşmanın son bölümünde zaman zaman Galatasaray adına bazı pozisyonlar olsa da, takımımız mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü.
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