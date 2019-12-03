Yine Yeniden Messi

Baştan söyleyim ben ödülü yine Messi'nin almasından memnunum açıkcası. Bu bir performans ödülü ve bu adam çıtayı öyle bir seviyeye koydu ki bir sezon 30 gol atana yıldız deniyor bu adam neredeyse 10 yıldır her sezon 50-60 gol atıyor yarısı kadar da asist yapıyor. El insaf...
Bu turnuvaların sonunda verilen MVP ödülü değil öyle olsa her sene CL finalini kazanan takımın en iyi oyuncusuna verilir.
Virgil Van Dijk olağanüstü bir savunmacı ve harika sezon geçirdi ama bu ödül biraz tüm sezona yayılan görsel şovun taçlandırılması.
Futbol demek benim için gol demek... Savunma sanatı isteyen gitsin tekvando izlesin.
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